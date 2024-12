Игровой ноутбук Infinix GT Book с i5 и RTX 4050 испытали в 20 играх

God Of War Ragnarok шла с высокой графикой. В среднем здесь частота кадров составляла 58 к/с.

Игра Horizon Forbidden West запускалась с пресетом Medium. Средняя производительность в ней равнялась 54 к/с.

Assassin’s Creed Mirage тестировалась с графикой Ultra-High. Средний FPS в этой игре равнялся 61 к/с.

Red Dead Redemption II шла на настройках графики Favor Quality. Средняя частота кадров в этой игре находилась в районе 64 к/с.

Alan Wake II запускалась с низким пресетом. В среднем в этой игре удалось получить 43 к/с.

В игре The Last of US I с высокими настройками графики средняя производительность составляла 60 к/с.

Horizon Zero Dawn Remastered шла со средним пресетом. Средний FPS здесь находился на уровне 53 к/с.

Fortnite тестировалась с DX 11, графикой Epic. В среднем в ней производительность находилась в районе 77 к/с.

Игра Black Myth Wukong шла с пресетом Medium. В ней средняя частота кадров составляла 56 к/с.

Need For Speed Unbound запускалась с высокими настройками графики. В среднем в этой игре удалось получить 68 к/с.