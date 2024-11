Игровой ноутбук Infinix с i5 и 3050 проверили в 15 играх

Игра God Of War Ragnarok запускалась с высоким пресетом. В ней средняя частота кадров составляла 45 к/с.

Horizon Forbidden West шла на настройках графики Medium. Средний FPS в этой игре равнялся 48 к/с.

В игре Red Dead Redemption II с пресетом Favor Quality средняя производительность находилась на уровне 45 к/с.

GTA V тестировалась с пресетом Very High, MSAA x2. В среднем в этой игре FPS составлял 115 к/с.

Игра Alan Wake II шла с графикой Low. Средняя частота кадров здесь равнялась 34 к/с.

Horizon Zero Dawn Remastered запускалась с графикой Medium. В среднем в ней производительность составляла 43 к/с.

The Last of US I шла с высокой графикой. Средняя частота кадров в этой игре находилась в районе 40 к/с.