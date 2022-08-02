Игровой ПК собрали прямо в унитазе

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Игровой ПК собрали прямо в унитазеРаботает и то, и другое
Ютубер собрал игровой компьютер в работающем унитазе. Вероятно, это первый в мире унитаз, способный как справляться с экскрементами, так и запускать Counter-Strike: Global Offensive.
Блогер сотрудничал с магазином электроники Microcenter, чтобы получить все необходимые компоненты для сборки ПК. Энтузиаст хотел создать систему, которая позволила бы ему играть в шутеры с помощью мыши и клавиатуры, сидя на унитазе.
Устроено это так: в одной части резервуара вместе с водой находятся все унитазные механизмы, в другой части — компоненты компьютера. Идея заключалась в том, чтобы они не пересекались между собой, дабы пользователь мог спускать воду в туалете во время игр. Кроме того, в крышку встроен вентилятор, который помогает охлаждать ПК. У системы есть даже подсветка.