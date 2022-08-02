Игровой ПК собрали прямо в унитазе

Устроено это так: в одной части резервуара вместе с водой находятся все унитазные механизмы, в другой части — компоненты компьютера. Идея заключалась в том, чтобы они не пересекались между собой, дабы пользователь мог спускать воду в туалете во время игр. Кроме того, в крышку встроен вентилятор, который помогает охлаждать ПК. У системы есть даже подсветка.