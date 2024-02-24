Игровой портал назвал лучшие проводные мыши на 2024 год

Какую выберете вы

Если вы найдете «ту самую» проводную мышь, то сможете улучшить свои впечатления от работы с компьютером, будь то заядлый геймер, творческий человек или просто ценящий точность и контроль. GameRant попытались рассмотреть лучших претендентов на рынке проводных мышей, отвечающих различным потребностям и бюджетам.