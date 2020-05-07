Игровой режим в Windows 10 ухудшил работу в играх

Специальный игровой режим Game Mode был представлен в 2017 году в большом обновлении Creators Update. Game Mode должен был улучшить пользовательский опыт во время игр.

Сама Microsoft объяснила, что в таком режиме на выполнение задач выделяется больше системных ресурсов. Поэтому Game Mode должен существенно увеличить частоту кадров в секунду.

Однако пользователи начали жаловаться на то, что в данном режиме многие игры наоборот показывают пониженную частоту кадров. Проблемы, в частности, наблюдались в Call of Duty: Warzone и League of Legends. Особенно часто о проблеме говорили владельцы видеокарт: AMD Radeon RX 5700 XT, RX 570, RX 480 и R9 290, а также NVIDIA GeForce GTX 980 и GeForce GTX 1080 Ti.