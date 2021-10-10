Игровую видеокарту Intel DG1 для настольных компьютеров проверили в 21 игре

Игровую видеокарту Intel DG1 для настольных компьютеров проверили в 21 игреЛучше всего с ней запускаются World of Tanks и Fortnite
Ведущий канала GECID.com выяснил, какие возможности в игровых проектах предлагает видеокарта Intel DG1. Для этого он протестировал её в таких играх, как Diablo III, Fallout 4, Crysis 3, Black Mesa, Shadow of the Tomb Raider, StarCraft II, Trine 4, Dota 2, War Thunder, World of Tanks, Apex Legends, ARK: Survival Evolved, Rust, Fortnite, Escape From Tarkov, Genshin Impact, Valheim, Wasteland 3, Godfall, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2.
В ходе проверки графического ускорителя возникли некоторые проблемы. Прежде всего, с драйверами. Во многих играх установленный режим высокой производительности автоматически менялся на режим энергосбережения. Кроме того, некоторые проекты не отличались стабильностью работы или вообще не запускались: Apex Legends, Breathedge, Descent, The Witcher 3, Resident Evil Village.
Максимальное число кадров достигается с Intel DG1 в World of Tanks (96 к/с со средними настройками), Fortnite (84 к/с с низкими настройками и DX11), Dota 2 (68 к/с). В очень редких событиях производительность в них снижается до 35 к/с, 21 к/с и 9 к/с соответственно.
Хуже всего запускаются с новой моделью видеокарты Godfall (23 к/с в среднем и 8 к/с в очень редких событиях), Shadow of the Tomb Raider (26 к/с в среднем и 23 к/с в крайне редких событиях с DX12), Cyberpunk 2077 (32 к/с в среднем и 15 к/с в очень редких событиях).
В целом дефекты работы видеокарты связаны по большей части с программной частью, заключает ведущий. С точки зрения быстродействия Intel DG1 подойдёт тем, кто любит киберспорт и старые игры. А вот с играми более "тяжёлыми" придётся довольствоваться минимальными настройками и низким разрешением. Кроме того, замечает эксперт, временами всё равно в более требовательных проектах возникают "подтормаживания" и к этому надо быть готовым.