Игровую видеокарту Intel DG1 для настольных компьютеров проверили в 21 игре

Максимальное число кадров достигается с Intel DG1 в World of Tanks (96 к/с со средними настройками), Fortnite (84 к/с с низкими настройками и DX11), Dota 2 (68 к/с). В очень редких событиях производительность в них снижается до 35 к/с, 21 к/с и 9 к/с соответственно.

Хуже всего запускаются с новой моделью видеокарты Godfall (23 к/с в среднем и 8 к/с в очень редких событиях), Shadow of the Tomb Raider (26 к/с в среднем и 23 к/с в крайне редких событиях с DX12), Cyberpunk 2077 (32 к/с в среднем и 15 к/с в очень редких событиях).

В целом дефекты работы видеокарты связаны по большей части с программной частью, заключает ведущий. С точки зрения быстродействия Intel DG1 подойдёт тем, кто любит киберспорт и старые игры. А вот с играми более "тяжёлыми" придётся довольствоваться минимальными настройками и низким разрешением. Кроме того, замечает эксперт, временами всё равно в более требовательных проектах возникают "подтормаживания" и к этому надо быть готовым.