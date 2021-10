Игровую видеокарту Intel DG1 для настольных компьютеров проверили в 21 игре

Ведущий канала GECID.com выяснил, какие возможности в игровых проектах предлагает видеокарта Intel DG1. Для этого он протестировал её в таких играх, как Diablo III, Fallout 4, Crysis 3, Black Mesa, Shadow of the Tomb Raider, StarCraft II, Trine 4, Dota 2, War Thunder, World of Tanks, Apex Legends, ARK: Survival Evolved, Rust, Fortnite, Escape From Tarkov, Genshin Impact, Valheim, Wasteland 3, Godfall, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2.

В ходе проверки графического ускорителя возникли некоторые проблемы. Прежде всего, с драйверами. Во многих играх установленный режим высокой производительности автоматически менялся на режим энергосбережения. Кроме того, некоторые проекты не отличались стабильностью работы или вообще не запускались: Apex Legends, Breathedge, Descent, The Witcher 3, Resident Evil Village.