Игровые компьютеры всё чаще покупают не в сборе

Настольных игровых систем в 2019 будет продано 15,5 миллионов штук, что на 1,9% меньше, чем в прошлом году. Игровые ноутбуки в этом году наоборот ждёт 13-процентный рост: пользователи купят до 20,1 миллионов штук. Эксперты считают, что интерес людей к трассировке лучей и новым визуальным эффектам может повлиять на рост рынка настольных систем в 2020 году.

Бояться же распространения облачного гейминга и того, что он «убьёт» рынок игровых устройств, по мнению аналитиков, не стоит. Облачные системы ещё долго не станут популярными из-за сдерживающих инфраструктурных факторов.