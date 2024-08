Игровые процессоры Ryzen 7 5700X3D и 5800X3D сравнили

Игра Horizon Forbidden West запускалась с пресетом Medium. Средняя производительность в ней находилась на уровне 148 к/с и 150 к/с (5700X3D и 5700X3D соответственно).

The Last of Us шла с ультра-графикой. Средний FPS в ней равнялся 102 к/с (5700X3D) и 104 к/с (5700X3D).

Starfield тестировалась с графикой Custom. В среднем удалось в этой игре получить 88 к/с (5700X3D) и 90 к/с (5700X3D).

В игре Forza Horizon 5 с ультра-пресетом средняя частота кадров составляла 178 к/с (5700X3D) и 180 к/с (5700X3D).

Игра Shadow of the Tomb Raider шла с пресетом Highest. Средний FPS в ней находился в районе 246 к/с (5700X3D) и 248 к/с (5700X3D).

Cyberpunk 2077 тестировалась с графикой Custom. Средняя частота кадров в игре равнялась 155 к/с в обоих случаях.

Вывод

Разница между 5700X3D и 5700X3D чаще всего была очень незначительной. Она составляла в целом 3% (155 к/с и 160 к/с соответственно).

Тестовый стенд: