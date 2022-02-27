Компьютеры
Сегодня в 14:08
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Игровые видеокарты начали продаваться в составе систем для майнинга несмотря на их дефицит

Biostar плевать на геймеров
Компания Biostar решила потратить драгоценный ресурс — видеокарты AMD Radeon RX 580 — на системы для майнинга.
Игровые видеокарты начали продаваться в составе систем для майнинга несмотря на их дефицит

Издание Videocardz решительно осудило шаг компании. Журналисты отметили, что вместо того, чтобы продавать больше карт Radeon геймерам, тайваньская компания «придумала блестящую идею продавать их в качестве оборудования для майнинга».

Отмечается, что Biostar получила значительную часть графических процессоров AMD Radeon и теперь публично рекламирует свою новую готовую систему майнинга сразу с восемью видеокартами. При этом AMD Radeon RX 580 — настоящие игровые модели. На рынке же продолжается дефицит компьютерных компонентов, и видеокарты продают по завышенной цене.

Недавно специалисты обнаружили, что инструмент, который якобы позволял разблокировать все возможности майнинга Ethereum на последних видеокартах NVIDIA RTX, оказался вредоносным ПО.

Источник: Videocardz
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