Игровые видеокарты начали продаваться в составе систем для майнинга несмотря на их дефицит

Игровые видеокарты начали продаваться в составе систем для майнинга несмотря на их дефицитBiostar плевать на геймеров
Издание Videocardz решительно осудило шаг компании. Журналисты отметили, что вместо того, чтобы продавать больше карт Radeon геймерам, тайваньская компания «придумала блестящую идею продавать их в качестве оборудования для майнинга».
Отмечается, что Biostar получила значительную часть графических процессоров AMD Radeon и теперь публично рекламирует свою новую готовую систему майнинга сразу с восемью видеокартами. При этом AMD Radeon RX 580 — настоящие игровые модели. На рынке же продолжается дефицит компьютерных компонентов, и видеокарты продают по завышенной цене.
Недавно специалисты обнаружили, что инструмент, который якобы позволял разблокировать все возможности майнинга Ethereum на последних видеокартах NVIDIA RTX, оказался вредоносным ПО.