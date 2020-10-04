Игру Crysis установили целиком в память видеокарты вместо HDD или SSD

По словам инженера, она использовала программное обеспечение VRAMdrive под названием GPU Ram Drive. В памяти видеокарты удалось создать раздел NTFS объёмом 15 ГБ. Напомним, что весь объём памяти новой GeForce RTX 3090 составляет 24 ГБ.

Экспериментатор утверждает, что при разрешении 4K на очень высоких настройках качества графики Crysis 3 демонстрирует высокий показатель fps (в районе 75) и очень быстро загружается.

NVIDIA представила RTX 3090 1 сентября и назвала её первой видеокартой для игр в 8K.