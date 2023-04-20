Игры будут загружаться намного быстрее: Microsoft обновила DirectStorage

DirectStorage обращается к игровым файлам без буферизации, что компенсирует время, затрачиваемое на поиск данных, но делает его непригодным для традиционных жестких дисков.

Однако новое обновление позволяет графическим процессорам получать доступ к данным непосредственно с жестких дисков и распаковывать сжатые игровые ресурсы на лету.

Разработчики игр также могут получать обратную связь о том, использует ли их игра CPU или GPU для распаковки, гарантируя, что производительность не пострадает из-за несовместимых алгоритмов сжатия. Обновление также ослабило требования к аппаратному обеспечению: первоначально поддерживались только диски NVMe, затем диски AHCI (SATA), а теперь и традиционные жесткие диски.