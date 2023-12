Игры на ПК с одной плашкой DDR5 32 ГБ против двух по 16 ГБ: есть ли разница?

Call of Duty Modern Warfare III Vault Edition запускалась в 1080p со средней частотой кадров 247 (с ОЗУ на 1×32 ГБ) и 254 (с ОЗУ 2×16 ГБ), в 1440p — со 189 к/с и 194 к/с соответственно.

Call of Duty Modern Warfare III шла в разрешении 1080р со средним FPS 242 к/с (один модуль ОЗУ) и 244 к/с (два модуля ОЗУ), в 1440p — 208 к/с и 201 к/с соответственно.

Resident Evil 4 тестировалась в Full HD со средней производительностью на уровне 231 к/с (один модуль) и 238 к/с (два модуля), в 1440p — 195 к/с и 198 к/с.

Watch Dogs Legion запускалась в 1080p со средним FPS на уровне 181 к/с (один модуль ОЗУ) и 203 к/с (два модуля ОЗУ), в 1440p — 157 к/с и 163 к/с соответственно.

В игре The Last of Us удалось в 1080p получить в среднем 174 к/с (с одним модулем памяти) и 172 к/с (с двумя модулями памяти), в 1440p — 144 к/с в обоих случаях.

A Plague Tale Requiem тестировалась в 1080p со средней частотой кадров в районе 202 к/с (один модуль) и 197 к/с (два модуля), а в 1440p — со 166 и 169 к/с соответственно.

Assassin’s Creed Valhalla запускалась в Full HD со средним FPS 196 к/с (один модуль ОЗУ) и 198 к/с (два модуля ОЗУ), в 1440p — со 178 к/с в обоих случаях.