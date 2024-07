Игры за 3500 рублей: GTX 1050 2 ГБ протестировали в 2024 г.

Counter Strike 2 шла с низким пресетом и FSR Balanced. В этой игре средняя частота кадров составляла 130 к/с.

Spider-Man Remastered запускалась на настройках графики Very Low и с FSR Qulaity. Средний FPS в этой игре равнялся 36 к/с.

Игра The Last of Us Part I тестировалась тоже с низким пресетом, но с FSR Performance. Средняя производительность в ней составляла 29 к/с.

В игре Assassin’s Creed Valhalla с низкой графикой удалось в среднем получить 35 к/с.

Alan Wake II шла в 720p с низким пресетом, FSR Ultra Performance. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 13 к/с.