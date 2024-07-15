Игры за 3500 рублей: GTX 1050 2 ГБ протестировали в 2024 г.FSR — друг человека, без него вообще труба
Counter Strike 2 шла с низким пресетом и FSR Balanced. В этой игре средняя частота кадров составляла 130 к/с.
Spider-Man Remastered запускалась на настройках графики Very Low и с FSR Qulaity. Средний FPS в этой игре равнялся 36 к/с.
Игра The Last of Us Part I тестировалась тоже с низким пресетом, но с FSR Performance. Средняя производительность в ней составляла 29 к/с.
В игре Assassin’s Creed Valhalla с низкой графикой удалось в среднем получить 35 к/с.
Alan Wake II шла в 720p с низким пресетом, FSR Ultra Performance. Средняя частота кадров в этой игре равнялась 13 к/с.
С этими и другими результатами лично вы можете ознакомиться, посмотрев видео ниже.
Вывод
В среднем во всех протестированных играх FPS с GTX 1050 составлял 42 к/с. В основном игры запускались в 1080p.
Напомним, GeForce GTX 1050 2 ГБ впервые вышла в продажу осенью 2016 г. и уже тогда считалась самой слабой игровой видеокартой. Её снимали с производства в 2020 г., но после начала майнингового бума и сопутствующего дефицита видеокарт производство GTX 1050 возобновили в 2021 г.
По состоянию на лето 2024 г. эта видеокарта продаётся только в подержанном состоянии. Цена составляет в среднем 3500 рублей за 2 ГБ и 4000−5000 рублей за 4 ГБ-модификацию.
Характеристики игровой сборки:
- процессор Intel Core i5−13400F 3.30Ghz 30MB 1700p 10nm;
- материнская плата Asus TUF GAMING B660M-E D4 Intel LGA1700 DDR4;
- оперативная память Adata XPG Spectrix D41 TUF RGB 8×2 GB DDR4 3200 Mhz;
- видеокарта ASUS GTX 1050 STRIX GAMING OC GDDR5 2GB 128Bit DX12;
- SSD WD 500GB Blue SN570 Gen3x4 M.2 2280 SSD;
- HDD 6TB Seagate Barracuda + 2TB WD Blue 7200RPM;
- корпус Asus TUF Gaming GT301 Tempered Glass RGB USB 3.2 ATX;
- блок питания Asus TUF GAMING 650B 650 W Power Supply;
- операционная система Windows 10 Pro;
- монитор GameBooster GB-2461CF 24″ 144Hz 1ms.