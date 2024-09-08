Компьютеры
Опубликовано 08 сентября 2024, 11:15
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ИИ-чипы Nvidia оказались дешевле в Китае, чем в «родном» США

В связи с ограничениями на экспорт
Согласно последним сообщениям, аренда облачных сервисов, использующих ИИ-чипы Nvidia, в Китае значительно дешевле, чем в США, несмотря на введенные Вашингтоном ограничения на экспорт этих передовых процессоров.
ИИ-чипы Nvidia оказались дешевле в Китае, чем в «родном» США
© Ferra

По данным Financial Times, китайские облачные провайдеры предлагают доступ к серверам, оснащенным чипами Nvidia A100, по цене около 6 долларов в час, в то время как американские поставщики берут около 10 долларов за ту же конфигурацию.

Такой разброс цен говорит о том, что чипы Nvidia по-прежнему доступны в Китае, даже несмотря на то, что США ограничили продажу моделей A100 и H100 в стране с конца 2022 года. Эти чипы крайне важны для обучения больших языковых моделей.

Чипы даже открыто продаются на китайских платформах электронной коммерции, таких как Xiaohongshu и Taobao, а перекупщики на рынках электроники, как сообщается, просто удаляют серийные номера, чтобы избежать обнаружения.

Компания утверждает, что продает свои чипы в соответствии с требованиями экспортного контроля США, но признает, что вторичные рынки иногда могут обходить эти ограничения.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
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