ИИ Google интегрируют в будущие очки Ray-Ban

Предполагаемые «умные» очки Google, скорее всего, пока не будут оснащены дисплеями, но могут включать микрофон, динамик и камеру для поддержки «мультимодальных возможностей» Gemini. Эти функции соответствуют прототипам, показанным на I/O 2024 в рамках Project Astra, предполагая возможную интеграцию с Google Photos и воспроизведение музыки.

Кроме того, появилась информация о сотрудничестве Google с Magic Leap, направленное на разработку гарнитуры для разработчиков на базе Android XR с использованием AR-оптики и производственных возможностей Magic Leap 2.