ИИ Google интегрируют в будущие очки Ray-Ban

Опубликовано 21 июля 2024, 01:30
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ИИ Google интегрируют в будущие очки Ray-BanКомпания заключила партнерство с EssilorLuxottica
Google меняет свою стратегию в отношении гарнитур и XR-очков, решив обратиться к партнерам, а не производить собственные устройства. По данным СМИ, компания недавно обратилась к EssilorLuxottica, компании-производителю Ray-Ban, с предложением интегрировать свой ИИ Gemini в будущие смарт-очки.
Предполагаемые «умные» очки Google, скорее всего, пока не будут оснащены дисплеями, но могут включать микрофон, динамик и камеру для поддержки «мультимодальных возможностей» Gemini. Эти функции соответствуют прототипам, показанным на I/O 2024 в рамках Project Astra, предполагая возможную интеграцию с Google Photos и воспроизведение музыки.
Кроме того, появилась информация о сотрудничестве Google с Magic Leap, направленное на разработку гарнитуры для разработчиков на базе Android XR с использованием AR-оптики и производственных возможностей Magic Leap 2.