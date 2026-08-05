ИИ и рынок памяти: Samsung вернул лидерство, китайская CXMT уверенно растёт

Опубликовано 05 августа 2026, 18:031 мин.
ИИ и рынок памяти: Samsung вернул лидерство, китайская CXMT уверенно растётКак трансформируется
Во втором квартале 2026 года на рынке DRAM произошли изменения. Южнокорейская Samsung вновь захватила первое место с долей 39% (такой показатель в последний раз был в 2024 году). Год назад лидером была SK hynix, но теперь её доля упала до 26%. У китайцев тоже всё хорошо.
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Американская Micron почти догнала SK hynix, заняв 25% рынка. Китайская CXMT, чья выручка выросла на 716% за год, активно наращивает производство и может в будущем войти в тройку мировых лидеров, говорят аналитики.
Цены на обычную память тоже выросли, а на HBM пока снизились из-за задержек с выпуском новых поколений. Однако эксперты ждут роста цен во второй половине года.
Источник:counterpointresearch
Автор:Максим Многословный