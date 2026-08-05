ИИ и рынок памяти: Samsung вернул лидерство, китайская CXMT уверенно растёт

Американская Micron почти догнала SK hynix, заняв 25% рынка. Китайская CXMT, чья выручка выросла на 716% за год, активно наращивает производство и может в будущем войти в тройку мировых лидеров, говорят аналитики.

Цены на обычную память тоже выросли, а на HBM пока снизились из-за задержек с выпуском новых поколений. Однако эксперты ждут роста цен во второй половине года.