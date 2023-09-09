ИИ использовали для исправления ошибок в квантовых компьютерах

Традиционные методы квантовой коррекции ошибок сопряжены с высокой сложностью и возможностью возникновения ошибок. В данном исследовании ученые применили машинное обучение для выявления схем коррекции ошибок, минимизирующих сложность при сохранении эффективности. Особое внимание было уделено автономной коррекции ошибок, при которой искусственная среда заменяет частые измерения для обнаружения ошибок.

В ходе исследования было обнаружено удивительно простое приближенное кодирование кубитов, которое позволило значительно снизить сложность устройства по сравнению с другими методами и превзойти их в исправлении ошибок. Такой подход приближает нас к практической квантовой коррекции ошибок, что крайне важно для развития квантовых вычислений.