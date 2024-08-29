ИИ-истерия продолжилась: представлен диктофон с искусственными интеллектом

В отличие от других носимых устройств с искусственным интеллектом, таких как Humane pin, которые подверглись серьезной критике, NotePin предлагает до 40 дней работы в режиме ожидания и 20 часов непрерывной записи. Однако, как и его конкуренты, он полагается на облачные сервисы для обработки ИИ: расшифровкой занимается OpenAI Whisper, а обобщением — LLM, такие как GPT-4o или Claude 3.5 Sonnet.

Да, ИИ-истерия с разработкой чего угодно с припиской «ИИ» не сошла на нет, но явно поубавила свой «пыл».