ИИ-компьютер Sega: восстановление забытой истории IT-мира

ИИ-компьютер Sega: восстановление забытой истории IT-мираОбнаруженный и частично эмулированный преданными фанатами
Хотя подробностей об AI Computer было мало, особенно на английском языке, SMS Power удалось приобрести устройство в коробке и несколько частей программного обеспечения с помощью краудфандинга и последующих аукционов. Примечательно, что большая часть этого программного обеспечения никогда ранее не появлялась в сети, не было даже скриншотов и описаний.
Движимое страстью, сообщество SMS Power не только сохранило ПЗУ, но и создало новый драйвер MAME, позволяющий «частично эмулировать» систему (исключая клавиатуру, ленточный привод и функции речи). Несмотря на то, что эти находки носят в основном образовательный характер и рассчитаны на детей (в основном текст на японском языке), они проливают свет на интересную главу в истории Sega.
Помимо эмуляторов, SMS Power собрала сокровищницу ресурсов, включая документацию, скриншоты, фотографии, статьи и рекламные объявления, которые доступны на их Google Drive.
С результатами можете ознакомиться по ссылке.