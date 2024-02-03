ИИ-компьютер Sega: восстановление забытой истории IT-мира

Движимое страстью, сообщество SMS Power не только сохранило ПЗУ, но и создало новый драйвер MAME, позволяющий «частично эмулировать» систему (исключая клавиатуру, ленточный привод и функции речи). Несмотря на то, что эти находки носят в основном образовательный характер и рассчитаны на детей (в основном текст на японском языке), они проливают свет на интересную главу в истории Sega.

Помимо эмуляторов, SMS Power собрала сокровищницу ресурсов, включая документацию, скриншоты, фотографии, статьи и рекламные объявления, которые доступны на их Google Drive.

С результатами можете ознакомиться по ссылке.