Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Компьютеры
Опубликовано 03 февраля 2024, 21:00
1 мин.

ИИ-компьютер Sega: восстановление забытой истории IT-мира

Обнаруженный и частично эмулированный преданными фанатами
Приготовьтесь погрузиться в забытый уголок игровой истории. Редко документируемый Sega AI Computer, чудо 1986 года, «возродился» благодаря усилиям сайта SMS Power, посвященного любви и сохранению 8-битных игр Sega.

Хотя подробностей об AI Computer было мало, особенно на английском языке, SMS Power удалось приобрести устройство в коробке и несколько частей программного обеспечения с помощью краудфандинга и последующих аукционов. Примечательно, что большая часть этого программного обеспечения никогда ранее не появлялась в сети, не было даже скриншотов и описаний.

ИИ-компьютер Sega: восстановление забытой истории IT-мира
© SMS Power

Движимое страстью, сообщество SMS Power не только сохранило ПЗУ, но и создало новый драйвер MAME, позволяющий «частично эмулировать» систему (исключая клавиатуру, ленточный привод и функции речи). Несмотря на то, что эти находки носят в основном образовательный характер и рассчитаны на детей (в основном текст на японском языке), они проливают свет на интересную главу в истории Sega.

Помимо эмуляторов, SMS Power собрала сокровищницу ресурсов, включая документацию, скриншоты, фотографии, статьи и рекламные объявления, которые доступны на их Google Drive.

С результатами можете ознакомиться по ссылке.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#SEGA
,
#компьютер
,
#история