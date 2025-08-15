ИИ помогает Cisco — продажи оборудования для серверных превысили $2 млрд

В последнем квартале доход компании составил $14,7 млрд, что на 8% выше показателя прошлого года, а чистая прибыль выросла на 31% до $2,8 млрд. В целом за год доход составил $56,7 млрд, и продажи ИИ-оборудования внесли около трети роста выручки.

Robbins также сообщил о крупных контрактах на миллиарды долларов, включающих сетевое оборудование, решения по безопасности и совместной работе. Клиенты активно интересуются коммутаторами Catalyst 9000 с новым процессором и системой Hypershield для защиты сети.

Прогноз на 2026 год — доход от $59 до $60 млрд, рост 4–5,8%.