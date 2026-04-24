ИИ спроектировал работающий процессор RISC-V с нуля за 12 часов

ИИ всё остальное сделал сам: выбрал архитектуру, спроектировал схемы, проверил их и подготовил файлы для производства, пишут СМИ. У инженеров на такое «обычно уходит от полутора до трёх лет».

Получившийся процессор назвали VerCore. Тактовая частота — 1,48 ГГц. Он поддерживает открытую архитектуру RISC-V и прошёл тест производительности CoreMark с результатом 3261 балл (примерно уровень Intel Celeron SU2300 2011 года).

У VerCore нет кэш-памяти, он выполняет команды по очереди (без переупорядочивания).

Правда, для обучения и работы системы потребовались «десятки миллиардов токенов», но сам процесс проектирования занял меньше суток.