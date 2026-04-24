ИИ спроектировал работающий процессор RISC-V с нуля за 12 часов

Опубликовано 24 апреля 2026, 15:49
ИИ спроектировал работающий процессор RISC-V с нуля за 12 часовПо описанию из 219 слов
Verkor. io опубликовала результаты исследования, где её система ИИ под названием Design Conductor спроектировала полноценный процессор всего за полдня. Человеку хватило 219 слов, чтобы описать требования.
© Ferra.ru
ИИ всё остальное сделал сам: выбрал архитектуру, спроектировал схемы, проверил их и подготовил файлы для производства, пишут СМИ. У инженеров на такое «обычно уходит от полутора до трёх лет».
Получившийся процессор назвали VerCore. Тактовая частота — 1,48 ГГц. Он поддерживает открытую архитектуру RISC-V и прошёл тест производительности CoreMark с результатом 3261 балл (примерно уровень Intel Celeron SU2300 2011 года).
У VerCore нет кэш-памяти, он выполняет команды по очереди (без переупорядочивания).
Правда, для обучения и работы системы потребовались «десятки миллиардов токенов», но сам процесс проектирования занял меньше суток.