ИИ-устройство Seekr частично заменило слепым зрение

Директор Vidi Labs Турзо Бозе, вдохновленный проблемами, с которыми сталкивался его слабовидящий дед, дошёл до идеи Seekr в 2020 году. Устройство размером со спичечный коробок можно закрепить на одежде или держать в руках.

Seekr оснащен камерой с датчиком глубины, микропроцессором, аккумулятором и модулем Bluetooth, которые подключаются к приложению для смартфона. Голосовые подсказки передают информацию через Bluetooth-наушник. Пользователи могут выбрать один из четырех режимов, основанных на искусственном интеллекте: Режим «Сцена» предоставляет контекстные описания, режим «Глубина» помогает «охватить» объект, режим «Супермаркет» идентифицирует товары, а режим «Текст» читает вслух текст с вывесок или упаковок.

Seekr, цена которого составляет около 770 долларов США, включая годовую подписку на приложение. Правда, оно пока не доступно для покупки.