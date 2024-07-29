Илон Маск пообещал обойти Nvidia

Это заявление прозвучало на фоне неутешительного отчета о прибылях, в результате которого акции Tesla упали более чем на 7%. Маск заявил, что Tesla планирует «удвоить усилия» по разработке Dojo.

Несмотря на оптимизм Маска, аналитики настроены скептически. Хотя Dojo призвана усовершенствовать технологию полного автономного вождения (FSD) Tesla, в настоящее время она отстает от возможностей Nvidia, пишут СМИ.

Эксперты, такие как аналитик Wedbush Дэн Айвз, считают, что Tesla только начинает свой путь развития ИИ. Рои Косовер из FinYX Fund SPC отметил, что текущие возможности Dojo отстают от возможностей Nvidia примерно на десятилетие.