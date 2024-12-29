Илон Маск согласился с тем, что американцы «недостаточно умны» для работы в IT

В твите, опубликованном Autism Capital, критиковалась нехватка американских работников в технологической отрасли и возлагалась вина на их низкий уровень интеллекта. Одобрение Маском этого поста, в котором содержалась ссылка на поддержку виз H-1B (неиммиграционная виза, предназначенная для иностранных работников, которые хотят работать в США в профессиональных специальностях, требующих специализированных знаний), вызвало ответную реакцию со стороны правых националистов, в том числе Лоры Лумер и Оуэна Шройера, которые выступают против иммиграции.

Разногласия лишь обострились, когда Маск… удалил синие галочки верификации с аккаунтов Лумер, Шройера и других людей, связанных с группой ConservativeOG.