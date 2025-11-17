Innocn выпустила игровой монитор на 500 Гц и с QD-OLED

Монитор имеет 27-дюймовый экран с разрешением 2560×1440 пикселей, покрытие 99% цветового пространства DCI-P3 и контрастность 1,500,000:1. Сертификация DisplayHDR 500 гарантирует насыщенные цвета и яркость при работе с HDR-контентом. Время отклика составляет 0,03 мс.

GA27M1Q поддерживает технологии FreeSync и G-Sync. Для пользователей Mac предусмотрен режим, корректирующий цвета. Однако у монитора нет порта USB-C.

Для подключения доступны два HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, два USB-A 3.0 и аудиоразъем. Чтобы достичь максимальной частоты 500 Гц, используется Display Stream Compression.

Монитор уже доступен по цене 999,99 долларов.