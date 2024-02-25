Инсайдер протестировал еще не вышедший процессор AMD Ryzen 7 8700GE

Ожидается, что Ryzen 7 8700GE будет стоить 299 долларов, что делает его более доступным, чем Ryzen 7 8700G за 350 долларов. В настоящее время неизвестно, когда 8700GE будет доступен для покупки, но, скорее всего, он будет выпущен в ближайшие месяцы.

Ryzen 7 8700GE оснащен 8 процессорными ядрами Zen 4 и 12 процессорами RDNA 3 CU. Он основан на новейшем сокете AMD AM5 и поддерживает PCIe 5.0 и память DDR5.

Согласно бенчмаркам, проведенным GucksTV, Ryzen 7 8700GE работает так же, как и Ryzen Z1 Extreme, который также имеет TDP 35 Вт. Производительность CPU 8700GE немного ниже, чем у 8700G, но производительность GPU лишь немного ниже.