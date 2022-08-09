Intel, AMD и NVIDIA подготовились к спаду продаж на фоне роста популярности MacBook

Ссылаясь на отраслевые источники, DigiTimes сообщает, что три компании пересмотрели и снизили свои ожидания в отношении того, сколько чипов они поставят в 2022 году. Изменились и цели по доходам.

В отчёте говорится, что Apple — единственная компания, которая увидит хорошие продажи своих Mac, в том числе нового M2 MacBook Air и MacBook Pro.

Конкретные производители ноутбуков тоже готовятся к тяжёлым 2022 году и началу 2023 года. Компании Dell, Acer, HP и Asustek Computer снизили свои ожидания и прогнозы в отношении поставок и доходов. Apple же планирует отгрузить около 29 миллионов MacBook в 2022 году, что больше, чем за последние три года.