Intel анонсировала свою игровую видеокарту

Известно, что GPU Intel Arc будут поддерживать различные современные технологии, в том числе трассировку лучей в реальном времени.

Стоит отметить, что сегодня Intel, по сути, представила только новый бренд. Также компания рассказала, что у будущих поколений Arc GPU будут такие кодовые имена — Battlemage, Celestial и Druid. Более подробная информация появится позже в этом году.