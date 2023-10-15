Intel Core 14-го поколения разрешили работать при 115°C на «материнках» MSI

Intel Core 14-го поколения разрешили работать при 115°C на «материнках» MSIЭксклюзивная «фича»
MSI решает проблему с будущим нагревом процессоров Intel 14-го поколения, представив новую функцию BIOS под названием «CPU Fast Throttle Threshold» для своих материнских плат Z790 и Z690. Грядущие процессоры с более высокими тактовыми частотами и предельной мощностью, как ожидается, будут выделять много тепла.
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В настоящее время материнские платы MSI дросселируют процессор при температуре около 107°C, когда защита CPU от перегрева установлена в режим Auto, что приводит к снижению производительности уже на 8°C ниже предельной температуры дросселирования.
Функция CPU Fast Throttle Threshold позволяет предотвратить дросселирование до достижения процессором максимальной температуры дросселирования 115°C. Эта функция может быть настроена вручную, но для ее работы должны быть включены обе настройки (CPU Over Temp Protection и CPU Fast Throttle Threshold).
Таким образом, становится очевидным, что грядущие процессоры Intel 14-го поколения потребуют надежных систем охлаждения для предотвращения теплового дросселирования. Выпуск этих процессоров намечен на следующую неделю, что совпадает с выходом обновления MSI BIOS.