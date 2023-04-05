Intel Core i5-13400F сравнили с 12400 в играх и программах

В игре Hitman 3 с высоким пресетом и в 1080p средняя частота кадров с RTX 3090 составляла 297 к/с (с i5-13400F) и 269 к/с (с i5-12400).

Total War: Three Kingdoms шла в 1080p на настройках графики High и тоже с видеокартой RTX 3090. Средняя производительность в этом случае равнялась 140 к/с и 136 к/с (13400F и 12400 соответственно).

Shadow of the Tomb Raider запускалась в Full HD с пресетом Medium-High. С видеокартой RTX 3090 удалось в этом случае получить 261 к/с (13400F) и 258 к/с (12400).

The Witcher 3 шла с пресетом High и в 1080p. С видеокартой RTX 3090 средняя частота кадров равнялась 295 к/с (i5-13400F) и 293 к/с (i5-12400).

Игра Cyberpunk 2077 шла в 1080p с самым высоким пресетом и с RTX 3090 Ti. Средний FPS составил в данном случае 126 к/с (с 13400F) и 124 к/с (с 12400). В разрешении 1440p в этой игре удалось получить 88 к/с в обоих случаях, в 4К - 48 и 47 к/с соответственно.

Shadow of the Tomb Raider запускалась в 1440p с ультра-настройками и с RTX 3090. Средняя частота кадров составляла в итоге 198 к/с с обеими сборками.

В Far Cry 5 с ультра-пресетом и в 1440p (и тоже с RTX 3090) средняя производительность находилась на уровне 167 к/с (i5-13400F) и 155 к/с (i5-12400).

Battlefield V шла в 1080p с высоким пресетом и RTX 3090. С i5-13400F средняя частота кадров равнялась в этой игре 250 к/с, с i5-12400 - 244 к/с.

Metro Exodus запускалась в Full HD с пресетом High и RTX 3090. Средний FPS в данном случае составил 204 к/с (13400F) и 201 к/с (12400).