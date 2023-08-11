Intel Core i7-14700K с 20 ядрами разогнали до 6,3 ГГц

Intel Core i7-14700K с 20 ядрами разогнали до 6,3 ГГцЖдем презентации
Утечка информации свидетельствует о том, что готовящийся к выпуску процессор для настольных систем Core i7-14700K Raptor Lake Refresh от Intel уже набирает обороты благодаря своему потенциалу тактовой частоты. Так, инсайдер запостил скриншот, где можно увидеть данные разогнанного до 6,3 ГГц процессора.
Core i7-14700K имеет конфигурацию 8+12 ядер, обеспечивающую 20 ядер и 28 потоков для повышения многопоточной производительности. Интеллектуальный кэш-память объемом 33 МБ, базовая тактовая частота 3,4 ГГц и турбоускорение до 5,6 ГГц - все это позволяет существенно повысить производительность этого процессора по сравнению с его предшественником, Core i7-13700K.
Ожидается, что этот и другие процессоры будут представлены на мероприятии Innovation 2023 в следующем месяце.