Intel Core i7-14700K с 20 ядрами разогнали до 6,3 ГГц

Core i7-14700K имеет конфигурацию 8+12 ядер, обеспечивающую 20 ядер и 28 потоков для повышения многопоточной производительности. Интеллектуальный кэш-память объемом 33 МБ, базовая тактовая частота 3,4 ГГц и турбоускорение до 5,6 ГГц - все это позволяет существенно повысить производительность этого процессора по сравнению с его предшественником, Core i7-13700K.

Ожидается, что этот и другие процессоры будут представлены на мероприятии Innovation 2023 в следующем месяце.