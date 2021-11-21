Intel Core i9-12900K побил рекорд разгона

В тесте Geekbench3 Multi Core модель Intel Core i9-12900K показала наилучший результат среди всех процессоров с аналогичным количеством производительных ядер (у i9-12900K конфигурация 8P+8E). Рекордсмен набрал 83 237 баллов. Значение частоты составило 6969 МГц.

Во время разгона серийный Intel Core i9-12900K работал с материнской платой ASRock Z690 Aqua OC и охлаждался жидким азотом.

Во время презентации нового поколения процессоров Intel говорила, что возможности для их разгона отличные.