Intel Core i9-14900K оценили в 800 евро

Среди перечисленных моделей есть как процессоры Core i9, так и Core i5. Флагманский Core i9-14900K стоит 799,96 евро, что на 160 евро выше цены нынешнего флагмана компании, модели 13900K. Аналогичная модель Core i5-14600K предлагается по цене 429,95 евро, что на 88 евро больше, чем текущая 13600K.

Стоит отметить, что для моделей KF разрыв в цене более значительный: Core i9-14900KF стоит 779,95 евро, а Core i5-14600KF - 389,95 евро, и оба они дороже своих не-KF-аналогов.

Хотя эти цены и являются значительными, необходимо помнить, что они не являются окончательными, даже официальными. Предыдущие утечки из Канады указывали на 4%-ное увеличение цены по сравнению с серией 13-го поколения.