Intel Core i9-14900KF разогнали до 9,13 ГГц — новый мировой рекорд

Опубликовано 27 августа 2025, 17:571 мин.
Intel Core i9-14900KF разогнали до 9,13 ГГц — новый мировой рекордРазрыв с прошлым рекордсменом не такой большой
Китайский оверклокер под ником wytiwx установил новый мировой рекорд разгона процессоров. Ему удалось разогнать Intel Core i9-14900KF до частоты 9,13 ГГц с использованием жидкого гелия для охлаждения.
© HWBot/wytiwx
Таким образом, процессор обошёл предыдущего рекордсмена — Core i9-14900KS, опередив его на 13 МГц. Для достижения рекорда wytiwx использовал материнскую плату Asus ROG Maximus Z790 Apex, 32 ГБ памяти Corsair DDR5, видеокарту GeForce RTX 3050 и блок питания Corsair HX1200i. Напряжение на процессор было поднято до 1,388 В. Благодаря жидкому гелию удалось сохранить стабильность.
Эксперты отмечают, что рост частот происходит уже небольшими шагами, и вряд ли мы увидим преодоление отметки в 10 ГГц на ближайших поколениях.
Ждём грядущую архитектуру Nova Lake.