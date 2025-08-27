Intel Core i9-14900KF разогнали до 9,13 ГГц — новый мировой рекорд

Таким образом, процессор обошёл предыдущего рекордсмена — Core i9-14900KS, опередив его на 13 МГц. Для достижения рекорда wytiwx использовал материнскую плату Asus ROG Maximus Z790 Apex, 32 ГБ памяти Corsair DDR5, видеокарту GeForce RTX 3050 и блок питания Corsair HX1200i. Напряжение на процессор было поднято до 1,388 В. Благодаря жидкому гелию удалось сохранить стабильность.

Эксперты отмечают, что рост частот происходит уже небольшими шагами, и вряд ли мы увидим преодоление отметки в 10 ГГц на ближайших поколениях.

Ждём грядущую архитектуру Nova Lake.