Intel Core Ultra 7 165H показал производительность на уровне i9-13900H

Intel Core Ultra 7 165H показал производительность на уровне i9-13900HПлохо ли это
Грядущий процессор Intel Core Ultra 7 165H появился в бенчмарке Geekbench 6 и показал впечатляющую производительность в одноядерном режиме с частотой до 5 ГГц.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Intel Core Ultra 7 165H имеет 16-ядерную, 22-поточную конфигурацию, оснащенную как P-ядрами Redwood Cove, так и E-ядрами Crestmon. Процессор включает 6 P-ядер и 8 E-ядер на CPU-плитке, а также 2 дополнительных E-ядра на SOC-плитке для задач с низким энергопотреблением. Он оснащен 24 МБ кэш-памяти L3, имеет базовую частоту 3,8 ГГц и повышенную частоту 5,0 ГГц.
С точки зрения производительности этот процессор демонстрирует впечатляющие одноядерные и многоядерные возможности, потенциально превосходя Core i9-13900H. Несмотря на предварительные данные о производительности, линейка Meteor Lake от Intel вызывает значительный интерес. Более подробная информация ожидается по мере приближения даты официального релиза.