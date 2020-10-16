Intel дала дешёвым процессорам Pentium и Celeron флагманские фукнции

Процессоры Intel Celeron и Pentium Gold — это модели для ноутбуков начального уровня. Как правило, они построены на тех же высокопроизводительных ядрах, что и флагманские модели. Однако Intel блокирует некоторые функции в дешёвых процессорах и замедляет их в некоторых задачах. Неожиданно для всех компания изменила эту практику с новыми моделями Celeron 6305/6305E и Pentium Gold 7505.

У них есть поддержка набора команд AVX2, технологии Intel Deep Learning Boost (для глубокого обучения), Intel Gaussian и Neural Accelerator (в целом, для искусственного интеллекта).

Также Celeron 6305 и Pentium Gold 7505 получили GPU Xe-LP, а это значит, что процессоры предлагают лучшие графические возможности, чем чипы Intel Core i7 с Iris Pro. Ещё новинки получили поддержку интерфейса Thunderbolt 4 и технологии Turbo Boost 2.0 с разгоном до 3,5 ГГц — впервые в истории линейки.