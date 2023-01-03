Intel добавила рекордное количество ядер в новые процессоры для ноутбуков

Intel анонсировала совершенно новую серии HX, в которой представлены девять процессоров с числом ядер от 10 до 24. Компания впервые добавляет такое количество ядер в ноутбучные чипы. В серии HX используется основа от настольных моделей с большим количеством ядер, но с ограниченной графической производительностью. Кроме того, процессоры HX имеют более высокую максимальную мощность в турборежиме — 157 Вт, что на 42 Вт выше, чем у серии H.

Флагманский процессор под названием Core i9-13980HX будет иметь 24 ядра и разгон до 5,6 ГГц. Также стоит упомянуть процессор Core i7-13850HX, имеющий необычную конфигурацию 20 ядер/28 потоков.