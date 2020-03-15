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Сегодня 17:06
Intel доведёт производительность бюджетных процессоров Core i3 до флагманов Core i7 прошлых лет
Новинка будет стоить меньше десяти тысяч
В СМИ опубликовали новые подробности о грядущих CPU Intel десятого поколения. Судя по свежей информации, компания доведёт производительность бюджетных процессоров Core i3 до флагманов Core i7 прошлых лет.
Как пишет издание PCGamesN, уже скоро может выйти Intel Core i3 10100. Этот процессор, по сути, является копией Core i7 7700K. Он тоже имеет четыре ядра и восемь потоков, а частота его составляет 4,2 ГГц. При этом новый процессор будет гораздо дешевле старого.
Источники утверждают, что стоимость Intel Core i3 10100 будет равна $97 (почти 7000 рублей по курсу). Журналисты уверены, что самый дешёвый CPU Intel Comet Lake будет отличным вариантом для игрового компьютера.