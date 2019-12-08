Intel голословно заявила о превосходстве своих процессоров над AMD

На мероприятии Intel прозвучало, что Core i3-9350KF превосходит любой процессор линейки Ryzen 5 в играх и других задачах, шестиядерный Core i5-9600KF — лучше, чем восьмиядерный Ryzen 7 3800X, а четырёхъядерный Core i3-9100F утирает нос шестиядерному Ryzen 5 3500X.

Intel считает свои процессоры лучшими из-за более высоких частот и возможности разгона. Однако различные тесты и сами характеристики CPU говорят об обратном. Core i3-9100F, например, не многопоточный, так что в количестве потоков точно проигрывает Ryzen 5 3500X. Core i3-9350KF в свою очередь показывает худшую общую производительность, чем Ryzen 5 3600.