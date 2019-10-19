Intel готовит к выходу новые пятиядерные бюджетные процессоры

Произойти это должно на мероприятии Linley Fall Processor 24 октября. Архитектура Tremont, кстати, может быть использована в будущих процессорах Celeron и Pentium, а также в гибридных чипах с ядрами Intel Core и Atom сразу.

Предполагается, что Intel покажет процессор Lakefield, который состоит из одного мощного ядра Sunny Lake и четырёх Tremont. Вероятно, чип будут применять в планшете Surface Neo. Так устройство сможет стать более автономным, ведь процессоры линейки Atom отличаются низким энергопотреблением.

Также журналисты пишут, что новинка получит графику Intel Gen11. Впрочем, это всё лишь предположения.

Напомним, процессоры Intel Atom, как правило, поставляются с недорогими устройствами.