Intel Graphics показала таинственный большой чип

Фотография появилась в официальном Twitter-аккаунте @IntelGraphics. Чип на снимке сравнивается по размерам с AA-батарейкой. Поэтому можно сделать вывод, что чип действительно большой.

Также в издании Tom’s Hardware отметили, что твит был, скорее всего, опубликован Раджи Кодури (Raja Koduri), вице-президентом отдел графики Intel. Это ещё один повод предположить, что загадочный чип как-то связан с графическими процессорами Xe.

Наилучшая догадка заключается в том, что это вариант Xe HPC (графического процессора для высокопроизводительных вычислений). То есть, скорее всего, это не продукт, ориентированный на обычного потребителя. Габариты упаковки, кстати, составляют примерно от 77,6 x 50 мм до 80 x 52 мм. Размер тоже указывает на то, что решение не предназначено для простых потребителей.