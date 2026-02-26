Intel и AMD приготовиться: Nvidia всерьез нацелилась на рынок центральных процессоров

По словам Хуанга, если раньше основная нагрузка приходилась на CPU, а GPU играли вспомогательную роль, то в последние годы всё изменилось. Но теперь CPU снова становятся важнее — особенно на фоне перехода с обучения ИИ к его «практическому применению».

Nvidia уже выпускает собственные серверные процессоры с 2023 года и рассчитывает, что сможет конкурировать с крупнейшими игроками потребительсткого рынка. Хуанг даже допустил, что со временем компания может стать «одним из крупнейших производителей CPU в мире».