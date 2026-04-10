Intel и Google договорились использовать будущие процессоры Xeon для ИИ

Опубликовано 10 апреля 2026, 14:10
Intel и Google договорились использовать будущие процессоры Xeon для ИИОни и так используются, но выборочно
Intel и Google объявили о новом сотрудничестве. Google будет использовать будущие поколения процессоров Intel Xeon в своих облачных серверах.
Сейчас Google уже применяет Intel Xeon 6 с ИИ-ускорителями для некоторых своих виртуальных машин. «Для развития ИИ нужны не только ускорители, но и сбалансированные системы», — заявил глава Intel Лип-Бу Тан.
Партнёры также будут вместе разрабатывать специальные процессоры Intel IPU. Они берут на себя рутинные задачи по управлению сетью и памятью, чтобы освободить ресурсы основных процессоров для работы с приложениями и ИИ.