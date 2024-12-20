Intel исправила проблемы с производительностью процессоров Arrow Lake

Опубликовано 20 декабря 2024, 13:301 мин.
Intel исправила проблемы с производительностью процессоров Arrow LakeИ пообещала больше фиксов
Intel устранила несколько ключевых проблем в своих процессорах Core Ultra 200S серии Arrow Lake, которые были представлены в октябре. В первых обзорах, отмечалась неудовлетворительная производительность в играх, причем некоторые модели работали даже хуже своих предшественников 14-го поколения. Intel выявила четыре основные проблемы и уже выпустила исправления для большинства из них.
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Одной из основных проблем была задержка обновления системы управления питанием процессора (PPM) Windows, которая влияла на производительность CPU. Intel также исправила проблемы, связанные с оптимизатором производительности приложений (APO) и неверно настроенными параметрами производительности.
Исправления доступны через последнюю сборку Windows 11 26 100.2161 и обновления BIOS. Кроме того, была решена проблема совместимости драйверов с Easy Anti-Cheat.
Intel планирует выпустить дополнительные обновления производительности в январе и представит полную информацию на выставке CES.