Intel исправила проблемы с производительностью процессоров Arrow Lake

Одной из основных проблем была задержка обновления системы управления питанием процессора (PPM) Windows, которая влияла на производительность CPU. Intel также исправила проблемы, связанные с оптимизатором производительности приложений (APO) и неверно настроенными параметрами производительности.

Исправления доступны через последнюю сборку Windows 11 26 100.2161 и обновления BIOS. Кроме того, была решена проблема совместимости драйверов с Easy Anti-Cheat.

Intel планирует выпустить дополнительные обновления производительности в январе и представит полную информацию на выставке CES.