Опубликовано 06 декабря 2024, 12:451 мин.
Intel из-за финансовых провалов перешла на «безотходное» производство«Ни одна пластина не остается позади»
Intel заявила, что переходит на безотходную модель производства, отдавая предпочтение эффективности, а не своему давнему подходу «ни одна пластина не остается без внимания». Это заявление было сделано в тот момент, когда компания столкнулась с финансовыми трудностями, включая падение цены акций на 50% в этом году, миллиардные убытки и многочисленные увольнения.
На конференции UBS Global Technology and AI Conference руководитель глобальных операций Intel Нага Чандрасекаран подчеркнул необходимость стратегии «без остатка». Он раскритиковал прошлую практику производства избыточного количества пластин в надежде на будущий спрос — модель, которая работала во время доминирования Intel в 2000-х годах, но с тех пор потерпела крах.
Intel уступила позиции таким конкурентам, как Nvidia, Samsung и другим, особенно на фоне роста спроса на ИИ-ускорители. Такие технологические гиганты, как Microsoft и Google, разрабатывающие свои собственные чипы, еще больше сократили долю Intel на рынке.