Intel из-за финансовых провалов перешла на «безотходное» производство

На конференции UBS Global Technology and AI Conference руководитель глобальных операций Intel Нага Чандрасекаран подчеркнул необходимость стратегии «без остатка». Он раскритиковал прошлую практику производства избыточного количества пластин в надежде на будущий спрос — модель, которая работала во время доминирования Intel в 2000-х годах, но с тех пор потерпела крах.

Intel уступила позиции таким конкурентам, как Nvidia, Samsung и другим, особенно на фоне роста спроса на ИИ-ускорители. Такие технологические гиганты, как Microsoft и Google, разрабатывающие свои собственные чипы, еще больше сократили долю Intel на рынке.