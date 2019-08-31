Intel издевается над AMD за лживую рекламу

В итоге, пользователи крайне возмутились такой рекламе, ведь они знают, что даже новые процессоры Ryzen не могут разгоняться до подобных частот. В конце концов, AMD благоразумно убрала цифру «5» из этого ролика.

Но Intel не смогла пройти мимо. Один из представителей компании на своей странице в твиттере опубликовал ироничный постер, в котором упоминается о способности процессора Core i9-9900K разгоняться до 5 ГГц, используя обычное воздушное охлаждение. Тогда как процессоры AMD не способны на это даже с использованием жидкого азота.