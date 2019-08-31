Intel издевается над AMD за лживую рекламу

Справедливости ради, стоит сказать, что в рекламном ролике AMD стрелка так и не остановилась ровно на значении 5 ГГц. Однако в глаза бросается именно цифра, а вот наблюдать за стрелкой вряд ли кто-то будет.
AMD
В итоге, пользователи крайне возмутились такой рекламе, ведь они знают, что даже новые процессоры Ryzen не могут разгоняться до подобных частот. В конце концов, AMD благоразумно убрала цифру «5» из этого ролика.
Но Intel не смогла пройти мимо. Один из представителей компании на своей странице в твиттере опубликовал ироничный постер, в котором упоминается о способности процессора Core i9-9900K разгоняться до 5 ГГц, используя обычное воздушное охлаждение. Тогда как процессоры AMD не способны на это даже с использованием жидкого азота.
Intel
Впрочем Intel забыли упомянуть, что до 5 ГГц разгоняются не все восемь ядер, но на войне все средства хороши.