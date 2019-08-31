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Компьютеры
Сегодня 13:58

Intel издевается над AMD за лживую рекламу

AMD, правда, свою ошибку уже признала
Крупным компаниям стоит помнить: всякий раз, как они делают что-то нелепое, за углом стоят конкуренты, готовые высмеять это. На этот раз данное обстоятельство не учла AMD. Недавно компания выпустила рекламный ролик, в котором намекнула, будто её процессоры способны разгоняться до частот в 5 ГГц. Такое громкое заявление не оставило равнодушным ни пользователей сети, ни, конечно, Intel.

Справедливости ради, стоит сказать, что в рекламном ролике AMD стрелка так и не остановилась ровно на значении 5 ГГц. Однако в глаза бросается именно цифра, а вот наблюдать за стрелкой вряд ли кто-то будет.

AMD

В итоге, пользователи крайне возмутились такой рекламе, ведь они знают, что даже новые процессоры Ryzen не могут разгоняться до подобных частот. В конце концов, AMD благоразумно убрала цифру «5» из этого ролика.

Но Intel не смогла пройти мимо. Один из представителей компании на своей странице в твиттере опубликовал ироничный постер, в котором упоминается о способности процессора Core i9-9900K разгоняться до 5 ГГц, используя обычное воздушное охлаждение. Тогда как процессоры AMD не способны на это даже с использованием жидкого азота.

Intel

Впрочем Intel забыли упомянуть, что до 5 ГГц разгоняются не все восемь ядер, но на войне все средства хороши.

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