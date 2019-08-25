Intel хитростью пытается убедить пользователей, что её процессоры лучше, чем у AMD

Ранее стало известно, что Intel распространяет среди своих сотрудников методички по продвижению продукции на фоне недавно выпущенных AMD процессоров Ryzen 3000. Компания решила, что будет избегать сравнений своих систем с конкурентными в многопоточных тестах, в которых они явно будут проигрывать.

В рамках этой стратегии Intel заявила, что использовать для сравнения процессоров бенчмарк Cinebench бессмысленно. По мнению компании, его применяют только 0,54% обычных пользователей. Вместо этого Intel предложила тестировать процессоры в Sysmark.

Где результаты получаются такими, как надо компании. В тестах Sysmark процессор Ryzen 9 3900X сравнивается с Core i9-9900K и Core i7-9700K и оказывается медленнее. А вот в Cinebench результаты были иными.