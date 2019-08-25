Intel хитростью пытается убедить пользователей, что её процессоры лучше, чем у AMD

Ранее стало известно, что Intel распространяет среди своих сотрудников методички по продвижению продукции на фоне недавно выпущенных AMD процессоров Ryzen 3000. Компания решила, что будет избегать сравнений своих систем с конкурентными в многопоточных тестах, в которых они явно будут проигрывать.
В рамках этой стратегии Intel заявила, что использовать для сравнения процессоров бенчмарк Cinebench бессмысленно. По мнению компании, его применяют только 0,54% обычных пользователей. Вместо этого Intel предложила тестировать процессоры в Sysmark.
Где результаты получаются такими, как надо компании. В тестах Sysmark процессор Ryzen 9 3900X сравнивается с Core i9-9900K и Core i7-9700K и оказывается медленнее. А вот в Cinebench результаты были иными.
Эксперты, тестировавшие процессоры, заявляют, что серию Ryzen 3000 действительно можно назвать самой конкурентоспособной у AMD. Производительность CPU высока, и это доказывает не только Cinebench. Поэтому эксперты приходят к выводу, что заявления Intel просто рекламный трюк.