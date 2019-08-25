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Компьютеры
Сегодня 17:37

Intel хитростью пытается убедить пользователей, что её процессоры лучше, чем у AMD

Предлагает тестировать процессоры в «проверенных» бенчмарках
Дела у Intel идут в последнее время не очень. Особенной проблемой становится конкурент AMD, который выпускает процессоры не хуже (а иногда и лучше) по производительности, да ещё и дешевле. Поэтому Intel предпринимает отчаянные, и не очень честные шаги, чтобы бороться с назойливым соперником.

Ранее стало известно, что Intel распространяет среди своих сотрудников методички по продвижению продукции на фоне недавно выпущенных AMD процессоров Ryzen 3000. Компания решила, что будет избегать сравнений своих систем с конкурентными в многопоточных тестах, в которых они явно будут проигрывать.

В рамках этой стратегии Intel заявила, что использовать для сравнения процессоров бенчмарк Cinebench бессмысленно. По мнению компании, его применяют только 0,54% обычных пользователей. Вместо этого Intel предложила тестировать процессоры в Sysmark.

Где результаты получаются такими, как надо компании. В тестах Sysmark процессор Ryzen 9 3900X сравнивается с Core i9-9900K и Core i7-9700K и оказывается медленнее. А вот в Cinebench результаты были иными.

Эксперты, тестировавшие процессоры, заявляют, что серию Ryzen 3000 действительно можно назвать самой конкурентоспособной у AMD. Производительность CPU высока, и это доказывает не только Cinebench. Поэтому эксперты приходят к выводу, что заявления Intel просто рекламный трюк.

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