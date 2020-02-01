Intel хитрым образом ухудшит будущий процессор Core i5

Согласно данным 3DMark, процессор получит шесть ядер, но всего восемь потоков, хотя по логике их должно быть 12. Дело в том, что большее число потоков сказывается на скорости работы только в положительную сторону. А это значит, что Intel довольно хитрым образом ухудшит грядущий процессор Core i5.

Что касается других параметров Core i5-10500H, то благодаря 3DMark стала известна лишь базовая частота — 2,5 ГГц.

Что ж, остаётся ждать выхода процессора и тестов производительности, чтобы сделать выводы о нетривиальном решении Intel.