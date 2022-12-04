Intel хочет выпустить процессор как минимум с триллионом транзисторов

Intel хочет выпустить процессор как минимум с триллионом транзисторовИ движется к этому “семимильными шагами”
На выставке IEDM 2022 компания Intel выпустила девять научных работ, которые закладывают основу для будущих разработок чипов. И компании нужно постараться, потому что она стремится выполнить свое обещание, разработав процессоры с более чем триллионом транзисторов к 2030 году.
Исследования включают новые двумерные материалы для транзисторов, новую технологию трехмерной упаковки, которая сокращает разрыв в производительности и мощности между чиплетами и одноматричными процессорами до почти незаметного диапазона, транзисторы, которые "не забываются" при отключении питания, и встроенную память, которая может быть уложена непосредственно поверх транзисторов и хранить более одного бита на ячейку, а также другие инновации.
Группа Intel по исследованию компонентов закладывает первоначальную основу для будущих технологий компании, но не все эти инициативы приведут к появлению на рынке. Те, которые все же выйдут на рынок, как правило, появятся через пять-десять лет, сообщает Tom’s Hardware.