Intel лишит новые процессоры возможности работать быстрее

Как пишет IgorsLAB, как раз к выставке CES 2022 все существующие материнские платы Z690 должны полностью отключить набор инструкций AVX-512 с помощью обновления BIOS. О мотивах компании пока можно только догадываться. Журналисты предполагают, что Intel хочет получит ещё один аргумент в пользу покупки собственных будущих CPU более высокого класса, где поддержка AVX-512 будет доступна изначально.

Отмечается, что энтузиасты смогут вернуть поддержку AVX-512 самостоятельно, внедряя в новые версии BIOS старые микрокоды, но при этом могут возникнуть ошибки и другие проблемы.