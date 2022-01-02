Intel лишит новые процессоры возможности работать быстрее

Компьютеры
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Intel лишит новые процессоры возможности работать быстрееОтключит поддержку AVX-512
Стало известно, что Intel полностью отключит набор инструкций AVX-512 на процессорах Alder Lake. Дело в том, что AVX-512 можно задействовать на новых моделях, отключив эффективные ядра Gracemont. В некоторых задачах процессор только с производительными ядрами и AVX-512 инструкциями мог показывать себя лучше, чем со всеми включёнными ядрами. Теперь же это может кануть в прошлое.
Как пишет IgorsLAB, как раз к выставке CES 2022 все существующие материнские платы Z690 должны полностью отключить набор инструкций AVX-512 с помощью обновления BIOS. О мотивах компании пока можно только догадываться. Журналисты предполагают, что Intel хочет получит ещё один аргумент в пользу покупки собственных будущих CPU более высокого класса, где поддержка AVX-512 будет доступна изначально.
Отмечается, что энтузиасты смогут вернуть поддержку AVX-512 самостоятельно, внедряя в новые версии BIOS старые микрокоды, но при этом могут возникнуть ошибки и другие проблемы.
Источник: IgorsLAB